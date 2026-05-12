Adalet Bakanı Gürlek: Dijital suç yapılanmalarına karşı operasyonlar devam edecek

ADALET Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik düzenlenen operasyona ilişkin "Dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahse karşı yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve bu yolla suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak İstanbul merkezli 35 ilimizde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında 108 şüpheli gözaltına alınmış, suça aracılık eden 5 bin 151 internet sitesine erişim engellenerek sanal dünyadaki kirli bir ağ daha bertaraf edilmiştir. Devletimizin kurumları; vatandaşlarımızın huzuru, ailelerimizin birliği ve gençlerimizin dirliği için omuz omuza çalışmaktadır. Bu başarılı operasyonu büyük bir özveriyle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum. Dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahse karşı yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve koordinasyon, suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadelenin en büyük teminatıdır" dedi.