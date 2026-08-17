Adalet Bakanı\'ndan Marmara Depremi Mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insan hayatını, kamu güvenliğini ve toplumsal dayanışmayı önceleyen politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye, ülkemizi afetlere karşı daha dirençli kılmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde, depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Bakan Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ailelerine ve yakınlarına sabır, milletimize başsağlığı diliyorum. Marmara Depremi, milletimizin hafızasında derin izler bırakan büyük bir acıdır. Kaybettiğimiz canların hatırasını yaşatmanın yolu, depreme karşı hazırlıklı olmak ve güvenli şehirler inşa etmekten geçmektedir. Bu anlayışla; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insan hayatını, kamu güvenliğini ve toplumsal dayanışmayı önceleyen politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye, ülkemizi afetlere karşı daha dirençli kılmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle, 17 Ağustos 1999'da hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."