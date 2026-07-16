Adalet Bakanı Gürlek'ten adli yargı reformu vurgusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı'nda, 81 ilden 175 Cumhuriyet Başsavcısı ve Adli Adalet Komisyonu Başkanları ile bir araya geldi.

Bakan Gürlek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "HSK üyelerimiz, 81 ilimizden 175 Cumhuriyet Başsavcımız ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlarımızla bir araya geldik. Adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, uygulama birliğinin sağlanması, sahada karşılaşılan teknik ve hukuki sorunların çözümüne yönelik atılacak adımları değerlendirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimize güven veren, öngörülebilir, hızlı ve etkin bir yargı sistemini güçlendirecek reformlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA