 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adalet Bakanı Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Adalet Bakanı Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını değerlendirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararıyla ilgili, Anayasanın 83., 14., 148., 148. Madde 4. Fıkrası tüm bunları değerlendirecek olan, olay mahkemenin önüne geldiğinde o mahkemeler değerlendirecektir. Bu maddelerin yorumlanması bakımından Anayasa Mahkememiz ve Yargıtayımız görüş farkı ortaya çıkmıştı. Bu yeni bir karar. Bu kararın değerlendirmesinin yine ilgili mahkemeler yapacaktır.

Adalet Bakanı Tunç, Anayasa Mahkemesi\'nin Can Atalay kararını değerlendirdi
21.12.2023 - 22:31,
Abone Ol

Adalet Bakanı Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını değerlendirdi

Bakan Tunç: "Anayasanın 83., 14., 148., 148. Madde 4. Fıkrası tüm bunları değerlendirecek olan, olay mahkemenin önüne geldiğinde o mahkemeler değerlendirecektir. Bu maddelerin yorumlanması bakımından Anayasa Mahkememiz ve Yargıtayımız görüş farkı ortaya çıkmıştı. Bu yeni bir karar. Bu kararın değerlendirmesinin yine ilgili mahkemeler yapacaktır"

Ahmet Umur Öztürk

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararıyla ilgili, "Anayasanın 83., 14., 148., 148. Madde 4. Fıkrası tüm bunları değerlendirecek olan, olay mahkemenin önüne geldiğinde o mahkemeler değerlendirecektir. Bu maddelerin yorumlanması bakımından Anayasa Mahkememiz ve Yargıtayımız görüş farkı ortaya çıkmıştı. Bu yeni bir karar. Bu kararın değerlendirmesinin yine ilgili mahkemeler yapacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM bütçe görüşmelerinden sonra gazetecilerin sorusunu cevapladı. Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdiğini hatırlatılması üzerine, "Anayasa Mahkemesinin önceki kararına Yargıtay uymamıştı. Anayasanın 83., 14., 148., 148. Madde 4. Fıkrası tüm bunları değerlendirecek olan, olay mahkemenin önüne geldiğinde o mahkemeler değerlendirecektir. Bu maddelerin yorumlanması bakımından Anayasa Mahkememiz ve Yargıtayımız görüş farkı ortaya çıkmıştı. Bu yeni bir karar. Bu kararın değerlendirmesinin yine ilgili mahkemeler yapacaktır" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Anayasa Mahkemesi, Yılmaz Tunç, Yargıtay, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını değerlendirdi - Son Dakika


22:51
Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34
CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
21:41
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi
21:35
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:14
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı
21:08
DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
20:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup
19:54
AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı

Son Dakika
22:51 Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34 CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
21:41 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi
21:35 Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:14 Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı
21:08 DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
20:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup
19:54 AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı
19:31 Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 23:31:34. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement