Adalet Bakanı Tunç: AYM\'nin kararını mahkemeler değerlendirecek

'KARARIN DEĞERLENDİRMESİNİ İLGİLİ MAHKEMELER YAPACAKTIR'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM çıkışında basın mensuplarının AYM'nin tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ikinci ihlal kararına ilişkin sorularını cevapladı. Tunç, TBMM'de bakanlığının bütçesi görüşülürken AYM'nin kararını öğrendiklerini söyleyerek, "Kısa karar çıktı. Gerekçeli kararın yayımlanması lazım. Sonraki süreçte Resmi Gazetede yayımlanır. Yargı süreci içinde tüm bunlar değerlendirilecek hususlardır. AYM'nin önceki ihlal kararına Yargıtay Dairesi uymamıştı. Gerekçelerini de daha önce sizlerle beraber konuşmuştuk. Anayasamızın 83'üncü maddesi, 14'üncü maddesi, 148'inci maddesi, 148/4 fıkrası; tüm bunları mahkemenin önüne geldiğinde o mahkemeler değerlendirir. Bu maddelerin yorumlanması açısından Yargıtay ve AYM'nin görüş farkı ortaya çıkmıştı. Bu görüş farkından dolayı karar söz konusu olmuştu. Şimdi bu yeni bir karar. Bu kararın değerlendirmesini yine ilgili mahkemeler yapacaktır. Süreci hep beraber takip edeceğiz" dedi.