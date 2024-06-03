Adalet Bakanı Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan değişiklikleri paylaştı - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan değişiklikleri paylaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile bazı kanunlarda yapılan değişiklikleri paylaştı. 1 Haziran 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren hükümler arasında, istinaf yoluna başvurulabilmesi, adli kontrol yükümlülüğü uygulanan kişilerin tazminat talep edebilmesi ve adli para cezalarının artırılması gibi düzenlemeler bulunuyor.

03.06.2024 11:20
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Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabı üzerinden 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 1 Haziran 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren hükümleri paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı X üzerinden 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin mesaj yayımladı. 1 Haziran 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren hükümleri özetleyen Tunç, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı artık istinaf yoluna başvurulabileceğini açıkladı.

Bakan Tunç, konutu terk etmemek veya bağımlılıktan arınmak amacıyla hastanede tedavi olmaya ilişkin adli kontrol yükümlülüğü uygulandıktan sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilen kişilerinde maddi ve manevi tazminat talep edebileceklerini açıkladı.

"Adli para cezalarında üst sınır 500 liraya yükseldi"

Asliye ceza mahkemelerinde uygulanan basit yargılama usulünde, verilen mahkeme kararlarına itiraz edilmesi halinde yargılamayı yapacak hakimin belirlenme usulündeki değişikliklerinde 1 Haziran'dan itibaren uygulanacağını söyleyen Tunç, 1 Haziran'dan tarihinden itibaren işlenen suçlar bakımından adli para cezaları arttırıldığını ifade etti.

'Adli para cezalarının kesinlik sınırı 3 bin liradan 15 bin liraya çıkartıldı'

İşlenen suçlar bakımından ön ödeme miktarının da arttırıldığını vurgulayan Tunç, bir gün karşılığı 30 liradan 100 liraya yükseldiğini belirtti. Ayrıca ceza mahkemelerince doğrudan verilen adli para cezalarının kesinlik sınırı 3 bin liradan 15 bin liraya çıkartıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan değişiklikleri paylaştı - Son Dakika

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