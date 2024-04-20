Adalet Bakanı Tunç: Diyarbakır Sur Belediyesi\'nde Atatürk ve Erdoğan\'a hakaret edenler hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Milletvekili Gizem Özcan, Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nu eleştirdi

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, TBMM'de kabul edilen Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda yapılan değişiklikleri eleştirerek, turizm sektörünün taleplerini ciddiye almayan iktidar anlayışını eleştirdi. Özcan, turizm gelirinin artırılması ve sektörün desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kanunda yapılan düzenlemelerin Anayasa'ya ve dernek kurma özgürlüğüne aykırı olduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanına hakaret suçunun turizmle ilgili bir kanunda yer almasını eleştirdi. Özcan ayrıca, yeni düzenleme ile Türkçe rehberlik adı altında yabancı dil şartının kaldırılmasının rehberlerin ücretlerinin düşmesine neden olacağını ifade etti.