Adalet Bakanı Tunç: "Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, DEM Parti yöneticileri tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, huzur ortamını bozmaya çalışan hiçbir olumsuz girişime asla müsaade edilmeyecektir." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Tunç: Diyarbakır Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret edenler hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, iptal edilen Kayseri Pınarbaşı seçimleri ile ilgili MHP'li milletvekillerinin CHP'ye yönelik sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Genç, milletin iradesiyle zıtlaşmaya ve hesaplaşmaya çalışanların hiçbir şart ve koşulda başarılı olmalarının mümkün olmadığını belirtti.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde DEM Parti'lilerin Atatürk ve Erdoğan'a hakaret içeren sözler söylediği iddialarına tepki gösterdi. Çelik, bu çirkin yaklaşımlara karşı tavrın ve duruşun nettir. Cumhuriyet ve demokrasi değerlerini savunmaya devam edeceklerini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından düzenlenen “İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı”nda “Hep beraber, başımızın üzerindeki yüzde 25’lik cam tavanı tuzla buz ettik. Artık nüfusun yüzde 65’ine, bu salonda bulunan 408 CHP’li belediye başkanı hizmet edecek" dedi.
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda, seçim sürecindeki başarılı deneyimler ve CHP'li belediye başkanlarının yapacağı çalışmalar ele alınıyor.
Kayseri Filistin'le Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Platform üyeleri Filistin bayrakları ve 'Şehitlerimiz ve Filistin için meydandayız' yazılı pankart açtı. Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı Kayseri Şube Başkanı Önder Bulut, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınayarak Filistin'in yanında olduklarını belirtti.
Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, tüm şehit ailelerini konaklama yemek dahil Beypazarı'nda ücretsiz misafir edeceklerini duyurdu. Başkan Kasap, ayrıca gazilere de yüzde 50 indirimli konaklama imkanı sağlanacağını belirtti.
CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, TBMM'de kabul edilen Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda yapılan değişiklikleri eleştirerek, turizm sektörünün taleplerini ciddiye almayan iktidar anlayışını eleştirdi. Özcan, turizm gelirinin artırılması ve sektörün desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kanunda yapılan düzenlemelerin Anayasa'ya ve dernek kurma özgürlüğüne aykırı olduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanına hakaret suçunun turizmle ilgili bir kanunda yer almasını eleştirdi. Özcan ayrıca, yeni düzenleme ile Türkçe rehberlik adı altında yabancı dil şartının kaldırılmasının rehberlerin ücretlerinin düşmesine neden olacağını ifade etti.
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