Adalet Bakanı Tunç: Esenyurt Belediye Başkanı'nın Gözaltına Alınmasında Yargıya Güvenelim - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç: Esenyurt Belediye Başkanı'nın Gözaltına Alınmasında Yargıya Güvenelim

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, soruşturmanın sonuçlarının beklenmesi gerektiğini belirterek, yargıya güvenilmesi gerektiğini vurguladı.

30.10.2024 12:57
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Yürütülen bir soruşturma var. Bu soruşturmanın neticesini beklemek gerekir. Soruşturmanın neticesine göre yargı en doğru kararı verecek. Bu yüzden yargıya güvenelim" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin soru üzerine Bakan Tunç, " İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu bir soruşturma. Bu soruşturmanın neticesini beklemek lazım. Burada dosyadaki delilleri bilmeden, dosyanın içindeki durumla alakalı herhangi bir bilgi olmadan konuşmak doğru olmaz. Dolayısıyla dışarıdan yapılan değerlendirmeler, dosya hakkında bilgi olmadan yapılan değerlendirmelerdir. Bu bir soruşturma, neticeyi beklemek lazım. Soruşturmanın neticesine göre yargı en doğru kararı verecek. Bu yüzden yargıya güvenelim" dedi.

"Hakimle ilgili reddi hakim talebinde bulunmuşlardı"

Bakan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına bakan hakimin Samsun'a atanmasıyla ilgili soru üzerine ise, "O hakimle ilgili daha önce tartışma konusu olmuştu. O davada sanık avukatları, o hakimle ilgili reddi hakim talebinde bulunmuşlardı. Reddi hakim talebinde bulundukları bir hakimle ilgili bu kez de Hakimler ve Savcılar Kurulunun nakil kararını eleştirmeleri doğru bir mantık değil. Çünkü zaten o hakimi kendileri reddetmişlerdi. Dolayısıyla bugün çıkıp HSK'nın o hakimi görevden aldığı şeklindeki yorumlar doğru değil, bir çelişkidir" diye konuştu.

"Referanduma şaibeli demek bir kere demokratik bir tavır değil, millete hakarettir"

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu için 'şaibeli' ifadelerinin sorulması üzerine Tunç, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demokrasiyi güçlendiren, Cumhuriyet'i güçlendiren bir sistemdir. Halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirlediği, yasamayı belirlediği bir sistem. Referanduma şaibeli demek bir kere demokratik bir tavır değil, millete hakarettir. Çünkü millet onay vermiştir. Milletin onay verdiği bir konuya şaibeli demek hiçkimseye yakışmaz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç: Esenyurt Belediye Başkanı'nın Gözaltına Alınmasında Yargıya Güvenelim - Son Dakika

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