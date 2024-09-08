Narin Güran Soruşturmasında 21 Gözaltı

Politika

Adalet Bakanı Tunç, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran soruşturmasına ilişkin, "Narin soruşturmasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verildi" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti.

Bakan Tunç, şu ifadelere yer verdi:

"Hepimizi derinden üzen acı olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilmiştir. Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir. Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Narin evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." - ANKARA