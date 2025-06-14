Adalet Bakanı Tunç: Provokatif İran-İsrail paylaşımlarına soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı" açıklamasında bulundu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası sosyal medya platformlarında dolaşan yanıltıcı bilgilere ilişkin bakanlık harekete geçti.

YILMAZ TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden İsrail'in İran'a saldırıları sonrası sosyal medyadaki paylaşımlara resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."