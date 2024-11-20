Adalet Bakanı Tunç'tan CHP'li Milletvekillerine Tepki - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç'tan CHP'li Milletvekillerine Tepki

Adalet Bakanı Tunç\'tan CHP\'li Milletvekillerine Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik yapılan sözlü ve fiili saldırıları kınadı. Tunç, bu tür davranışların demokratik değerlere saygısızlık olduğunu belirtti.

20.11.2024 13:22  Güncelleme: 13:23
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, " TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bazı CHP'li milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya yönelik sözlü ve fiili saldırılarda bulunmalarını şiddetle kınıyorum" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bazı CHP'li milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya yönelik sözlü ve fiili saldırılarda bulunmalarını şiddetle kınıyorum. Bu tür saldırılar, aziz milletimize ve milli iradenin tecelligahı olan TBMM'ye büyük saygısızlıktır. Demokrasilerde konuşacak sözü olanlar medeni şekilde konuşur. İçişleri Bakanımıza çirkince müdahale etmeye çalışmak, konuşturmamak, milletin temsilcisi sıfatına sahip milletvekillerine asla yakışmaz" ifadelerini kullandı.

Demokrasinin, farklı görüşlerin tartışıldığı bir ortamda şiddet değil, saygıyı gerektirdiğini aktaran Tunç, "Demokrasi dışı müdahalelerle, saldırılarla bakanlarımız hiçbir şekilde susturulamaz, çalışmaları engellenemez. Gazi Meclisimizin kutsal çatısı altında milletimizi rahatsız eden, siyasi olgunluktan ve nezaketten yoksun bu tür çirkinliklere neden olanlar hakkında aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cevabını verecektir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç'tan CHP'li Milletvekillerine Tepki - Son Dakika

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