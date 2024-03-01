Adalet Bakanı Tunç: Türkiye'de demokrasinin standartlarını hep yükselttik - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç: Türkiye'de demokrasinin standartlarını hep yükselttik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu'da yaptığı konuşmada Türkiye'de demokrasinin standartlarını yükselttiklerini ve bundan sonra da yine demokrasinin standardını yükseltme gayreti içinde olacaklarını belirtti. Ayrıca, ekonomik toparlanma ve vatandaşların refahını arttırma çabalarından bahsetti ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeyeceklerini vurguladı.

01.03.2024 21:46
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Adalet Bakanı Tunç: " Türkiye'de demokrasinin standartlarını hep yükselttik"

KASTAMONU - Kastamonu'da konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye'de demokrasinin standartlarını hep yükselttik. Vatandaşlarımızın özgürlüklerini arttırdık. Bundan sonra da yine demokrasimizin standardını yükseltmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu'nun Hanönü ve Taşköprü ilçelerinde AK Parti seçim ofislerinin açılış törenlerine katılarak her iki ilçede de esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. İlçelerde konuşan Tunç, yerel seçimlerde her iki ilçeden de rekor oy beklediklerini söyledi.

"Ekonomimizi yeniden toparlıyoruz, yeniden emeklimizin, memurumuzun, işçimizin alım gücünü arttırmak için çalışıyoruz"

Taşköprü ilçesinde vatandaşlara seslenen Bakan Tunç, "Hükümet olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte inşallah önümüzdeki dört yıl istikrar süreci olacak. Bakın bir deprem yaşadık. 6 Şubat'ta 11 vilayetimiz yerle bir oldu. Şimdi o şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmanın mücadelesini veriyoruz. Bir de ondan önce 3 yıl kapalı kaldık, pandemi yaşadık. Bütün dünya ekonomileri etkilendi. Bizim ekonomimizde etkilendi ama biz 2002'de iktidarı devraldığımızda 21 bankası batmış, IMF'ye muhtaç, emeklinin maaşının bile artık ödenemez noktaya geldiği batık bir tabloyu devralmıştır. Oradan çıktık geldik. Şimdi bu pandeminin etkisiyle, 6 Şubat depremlerinin etkisiyle olumsuz etkilenen ekonomimizi yeniden toparlıyoruz, yeniden emeklimizin, memurumuzun, işçimizin alım gücünü arttırmak için çalışıyoruz. O projeleri de inşallah ekonomi yönetimimiz hayata geçirmeye devam edecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Önümüzdeki dört yıllık seçimsiz geçecek bir süre icraat hamleleriyle halkımızın refahını yeniden arttırmanın gayreti içerisinde olacağız. Hep beraber bunu yapacağız. Millet olarak çok zorlukları birlikte aştık. Bunu da sizlerle beraber aşacağız inşallah. Yeter ki huzur olsun, güven olsun, güvenlik olsun, adalet olsun" dedi.

"Türkiye'de demokrasinin standartlarını hep yükselttik"

"Adaletten ayrılmamaya çalışacağız" ifadelerine yer veren Tunç, "Hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı o 90'lı yıllara artık geri dön yok. O koalisyonlu, krizli yıllara geri dönmeyen hiç gerek yok. O nedenle bugüne kadar Türkiye'de demokrasinin standartlarını hep yükselttik. Vatandaşlarımızın özgürlüklerini arttırdık. Bundan sonra da yine demokrasimizin standardını yükseltmenin gayreti içerisinde olacağız. Anayasamızda sessiz devrim sayılan reformları yaptık. Kamu denetçiliğinden kişisel verilerin korunmasına varıncaya kadar, kadın haklarından, çocuk haklarına varıncaya kadar, darbeci, vesayetçi anlayışı büyüten, yapısal Dönüşümü o büyüten kurumların yapısal dönüşümünü sağladık. Yüksek Askeri Şura'dan Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısına varıncaya kadar hepsini demokratikleştirdik. Darbeciler yargılanamaz diye bir madde vardı, sizin desteğinizle biz onları kaldırdık. Gerektiğinde sıkı ilan edilebilir diye madde vardı, siz referandumlarda gittiniz, oyu verdiniz ve bunları kaldırdık. İnşallah yeni dönemde yeni demokratik, sivil bir Anayasayı da yapmak nasip olur. Mecliste böyle bir uzlaşma sağlanabilirse inşallah ülkemiz için de Türkiye yüzyılının başlangıcında bu da hayırlı bir çalışma olur inşallah. Milletimize olan borcunuzu da yerine getirmiş oluruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç: Türkiye'de demokrasinin standartlarını hep yükselttik - Son Dakika

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