Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'nin kabul edildiğini açıkladı - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'nin kabul edildiğini açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini duyurdu. Kanun teklifi, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama gibi amaçları içeriyor. Kanun teklifi, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

12.07.2024 15:27
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini ifade ederek, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini aktardı. Tunç, kanun teklifinin "yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama" gibi alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişleteceğini belirtti. Kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu aktaran Bakan Tunç, "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'nin kabul edildiğini açıkladı - Son Dakika

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