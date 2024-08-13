Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: AK Parti, umudun ve geleceğin adı olmaya devam edecek

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "AK Parti olarak, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin kadim geçmiş ve geleneğinin kök saldığı medeniyet davamızın bayraktarlığını yapmaya, umudun, geleceğin ve icraatın adı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tunç, partisinin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" denilerek 14 Ağustos 2001'de siyaset ve demokrasi tarihinde yerini aldığını hatırlatan Tunç, partinin, 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kuruluşunu milletin yaptığı AK Parti'nin, milli iradeyi her şeyin üzerinde tutarak aziz milletle yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirten Tunç, AK Parti'nin mensubu olmaktan onur ve gurur duyduklarının altını çizdi.

AK Parti olarak, daima "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" bilinciyle hareket ettiklerini, politikalarının merkezine her zaman insanı koyduklarını vurgulayan Tunç, "Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir olduk, beraber olduk, hep birlikte Türkiye olduk. Adaleti, insan hak ve onurunu esas alan, milli ve manevi değerlerimize dayalı bir siyaset anlayışıyla her alanda ülkemizi kalkındırdık, önemli reformları hayata geçirdik. Gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimlerle temel hak ve özgürlüklerin standartlarını daima yükselttik." ifadelerini kullandı.

Tunç, vatandaşların kimliğine, inancına, yaşam tarzına yönelik ret, inkar ve asimilasyon politikalarına son verdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kendini milli iradenin üstünde gören vesayetçi anlayışa, darbecilere, ülkemiz üzerinde hain emelleri bulunan şer odaklarına asla müsaade etmedik. Demokrasimizi ve milletimizin birliğini hedef alan darbecilerin yargılanmalarını sağladık. 'Daha adil bir dünya mümkündür' idealiyle bölgemizde ve tüm dünyada mazlumların ve mağdurların umudu olduk. 'Dünya beşten büyüktür' diyerek zalimlerin haksızlıkları karşısında eğilmedik, daima dimdik durduk. AK Parti olarak, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin kadim geçmiş ve geleneğinin kök saldığı medeniyet davamızın bayraktarlığını yapmaya, umudun, geleceğin ve icraatın adı olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki nice 23 yıllarda toplumumuzun tüm kesimlerini kucaklayacak politikalar üreterek demokrasimizin standartlarını daha da yükseltmeyi, temel hak ve özgürlüklerin kapsamını sürekli genişletmeyi güçlü ve kararlı bir iradeyle sürdüreceğiz."

Kurulduğu günden bugüne destekleriyle AK Parti'nin iktidarda olmasını sağlayan millete şükranlarını sunan, dava ve yol arkadaşlarına fedakar çalışmaları için teşekkür eden Tunç, "Milletimiz ve AK Parti'mize gönül veren teşkilatımızla birlikte zirveden yeni ufuklara yol alacak, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.