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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bağımsız ve tarafsız yargı için en önemli unsur insan unsurudur - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bağımsız ve tarafsız yargı için en önemli unsur insan unsurudur

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mesleki Uygulama Yarışmaları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, bağımsız ve tarafsız yargının hukuk devletinin olmazsa olmaz şartı olduğunu vurguladı. Ayrıca, adalet sisteminin geliştirilmesi ve fiziki imkanların artırılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Yargı reformu strateji belgeleriyle önemli reformlara imza atıldığını ve bu çalışmaların süreceğini ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bağımsız ve tarafsız yargı için en önemli unsur insan unsurudur
03.01.2024 - 13:19,
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hukuk devletinin de olmazsa olmaz şartı bağımsız ve tarafsız yargıdır. Bağımsız ve tarafsız yargı için de gerekli olan en önemli unsur insan unsurudur" dedi.

Adalet Akademisi tarafından hakim ve savcı adaylarının mesleğe uyum sağlamalarını hızlandırmak için düzenlenen yarışmalar sonucu dereceye giren adaylara ödül verilmesi için "Mesleki Uygulama Yarışmaları Ödül Töreni"gerçekleştirildi. Yargıtay Başkanlığı'ndaki ödül töreni öncesinde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adaletin toplumsal barış, huzur ve refahın sigortası olduğunu söyleyerek, "Adaletin güçlü olduğu yerde, adaletin tam anlamıyla tesis edildiği yerde insan güçlüdür. İnsanın güçlü olduğu yerde aile güçlüdür. Ailenin güçlü olduğu yerde toplum güçlüdür ve dolayısıyla topyekun millet olarak, devlet olarak güçlü olmanın anahtarı, adaletin tam anlamıyla tesisidir. Adaletin tam anlamıyla tesisi içinde en gerekli şart, hukuk devleti olmaktır. Hukuk devleti kararlarında iş ve işlemleri tamamıyla yargı denetimine tabi olan bir devlettir. Hukuk devletinin de olmazsa olmaz şartı bağımsız ve tarafsız yargıdır. Bağımsız ve tarafsız yargı içinde gerekli olan en önemli unsur insan unsurudur. Adaleti, tecelli edecek olan uygulayıcılardır, hakimlerimizdir, savcılarımızdır, avukatlarımızdır ve topyekün yargı mensuplarımızdır. İyi işleyen bir adalet sistemi için gerekli olan en önemli unsur insan unsurudur" diye konuştu.

"Fiziki imkanlarını, kapasitesini daha da geliştirmenin gayreti içerisindeyiz"

Fiziki imkanlar noktasında gelişmeyi sürdürdüklerini ifade eden Bakan Yılmaz, "Bununla yetinmiyoruz, özellikle teknolojinin en üstün imkanlarını yargımızın hizmetine sunmak için çalışıyoruz. Yapay zekanın artık yargıda da kullanılmasına yönelik önemli çalışmalarımız, projelerimiz var. Adliyelerimizin fiziki imkanlarını, kapasitesini daha da geliştirmenin gayreti içerisindeyiz. Adliyenin yargı uygulamalarının vakarına uygun binaların, tesislerin yapılması noktasındaki çalışmalarımızı da kesintisiz sürdürüyoruz" dedi.

"Yargı reformu strateji belgeleriyle önemli reformlara imza attık"

Son 21 yılda adalet sisteminin imkan ve şartlarını bugün bambaşka bir noktaya taşıdıklarını belirten Bakan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çehresini değiştirdik ve bu gelişmeyi kesintisiz sürdürmenin gayreti içerisindeyiz. Tabii ki reform irademizi sürekli diri tutuyoruz. Yargı reformu strateji belgeleriyle önemli reformlara imza attık. Anayasa değişiklikleriyle temel hak ve özgürlükleri daha da genişleten, koruyan önemli reformları hayata geçirdik. Bundan sonra da yine milletimizin ihtiyacı olan reformları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yargı reformu strateji belgeleri ve insan hakları eylem planları noktasındaki hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. İnşallah Türkiye yüzyılının belgeleri olarak hazırlıklarımızı Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak ve orada belirlenen hedefleri de teker teker gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız."

Mesleki Uygulama Yarışmaları Ödül Töreni'ne Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanı sıra Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, hakim ve savcılar, yargı mensupları, akademi öğrencileri katıldı. Bakan Tunç'un konuşmalarının ardından akademide dereceye giren öğrencilere ödül takdim edildi. Ardından salonda bulunan akademi öğrencileri protokol ile hatıra fotoğrafı çekildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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