Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "(CHP'de para sayma soruşturması) Böyle miktarda bir paranın özellikle sadece bir belgeyle alışveriş söz konusu. Bir il binasının bu şekilde bir satışının nasıl söz konusu olabildiğini elbette ki Cumhuriyet Savcılığı bu tereddütleri ortadan kaldırarak bir soruşturma gerçekleştirecektir." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: CHP'de para sayma soruşturması hakkında açıklama - Son Dakika
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan ve 6 yönetici, zimmet ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçlarından yargılanmaktadır. Duruşmaya sanıklar katılmazken, mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Nursaçan'ı görevden uzaklaştırmıştır. Savcı, sanıkların çeşitli suçlardan cezalandırılmasını talep etmektedir.
Taşova ve Suluova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla gaziler ve şehit aileleri onuruna iftar programları düzenlendi. Suluova'da bir restoranda düzenlenen iftar programında Kaymakam Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Fatih Üçok konuşmalar yaptı. Taşova'da ise Kaymakam Efe Kılıç tarafından şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.
31 Mart seçimlerine kısa bir zaman kalırken, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, seçim ziyaretlerini sürdürüyor. Organize Sanayi Bölgesi ve MAŞTİ'de bulunan esnafları ziyaret eden Er, sorunları dinleyip projelerinden bahsetti. STK ziyaretleri de gerçekleştiren Er, Malatya'nın ayağa kalkması için mücadele edeceklerini ifade etti.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde bir otomobili durdurarak içerisinde bulunan 4 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı. Suriye uyruklu oldukları belirlenen 3 şahsın yurda kaçak yollardan girdikleri ve belgelerinin olmadığı tespit edildi. Şahıslar gözaltına alınırken, aracı kullanan şüpheli de göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Beşiktaş Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 109. yılı kapsamında Beşiktaşlı komşuları için Çanakkale’ye bir gezi düzenledi. Başkan Rıza Akpolat, “18 Mart Çanakkale Zaferimizin 109. yıl dönümü kutlu olsun. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği söyleşide beş yıllık görev süresini değerlendirdi ve çalışma azmini vurguladı.
AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Karacadağ bölgesinde koyunculuğun arttırılması için belediye olarak hibe desteği vereceklerini açıkladı. 100 adetten az olmamak kaydıyla her sürünün yüzde 50'sini belediye olarak kendilerinin karşılayacağını aktaran Bilden, beş yıl içerisinde buradaki koyun varlığını yüzde 200 civarında arttırmayı planladıklarını söyledi.
Kayyum atanmış Boydak Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak, İstanbul'da yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı. Boydak hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. İşlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Boydak, Fetullahçı terör örgütüyle ilişkili eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alındı.
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, bireysel kredi kartlarında bankaların takibine düşen borç tutarının son bir yılda yüzde 155 artarak 20,5 milyar TL'ye ulaştığını belirtti. Ateş, vatandaşların yükselen faiz oranlarına rağmen kredi kartlarına mecbur kaldığını ve bu durumun yoksullukta artış ve borç sarmalı riski yarattığını ifade etti. Ayrıca, kredi kartıyla yapılan harcamalarda market ve AVM'lerdeki harcamaların yüzde 87 arttığı, nakit çekimlerin ise yüzde 103 arttığı bilgisi paylaşıldı.
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