Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: CHP'de para sayma soruşturması hakkında açıklama

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "(CHP'de para sayma soruşturması) Böyle miktarda bir paranın özellikle sadece bir belgeyle alışveriş söz konusu. Bir il binasının bu şekilde bir satışının nasıl söz konusu olabildiğini elbette ki Cumhuriyet Savcılığı bu tereddütleri ortadan kaldırarak bir soruşturma gerçekleştirecektir." - ANKARA