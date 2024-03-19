Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: CHP'de para sayma soruşturması hakkında açıklama - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: CHP'de para sayma soruşturması hakkında açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'de para sayma soruşturmasıyla ilgili olarak, böyle miktarda bir paranın sadece bir belgeyle alışveriş söz konusu olmasının şüphe uyandırdığını belirtti. Tunç, bir il binasının bu şekilde bir satışının nasıl gerçekleştiğinin soruşturma ile ortaya çıkacağını ifade etti.

19.03.2024 12:04  Güncelleme: 12:06
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "(CHP'de para sayma soruşturması) Böyle miktarda bir paranın özellikle sadece bir belgeyle alışveriş söz konusu. Bir il binasının bu şekilde bir satışının nasıl söz konusu olabildiğini elbette ki Cumhuriyet Savcılığı bu tereddütleri ortadan kaldırarak bir soruşturma gerçekleştirecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcılığı, Yılmaz Tunç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: CHP'de para sayma soruşturması hakkında açıklama - Son Dakika

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