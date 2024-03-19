Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: CHP'de para sayma soruşturmasıyla ilgili talimat vermedik - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: CHP'de para sayma soruşturmasıyla ilgili talimat vermedik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'de para sayma soruşturmasıyla ilgili olarak sosyal medyada çıkan 'adalet nerede' tepkilerine yanıt verdi. Tunç, savcılığa talimat vermediklerini ve soruşturmanın zaten başlatıldığını belirtti.

19.03.2024 12:05  Güncelleme: 12:06
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CHP'de para sayma görüntülerinin ortaya çıkması sonrası başlatılan soruşturma hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Varsa bir suç unsuru, bunu çıkaracak olan Cumhuriyet Savcılığıdır ve soruşturma da başlamıştır. Bizim savcılığa talimat vermemiz söz konusu değil." dedi.

"SAVCILIK NEREDEN GELDİ DİYE SORMAYA BAŞLADI"

Tunç'un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Nereden geldi bu paralar diye savcılık sormaya başladı. Her birini tek tek ifadeye çağırdı. Tabii orada paraları sayan İBB Spor Kulübü'nün Başkanı, meclis üyesi aynı zamanda Beylikdüzü'nden meclis üyesi. Basından öğrendiğim kadarıyla nerden aldığını söyledi. 3 çanta olunca, tek başına götüremeyeceğini, güvenlik açısından Tuncay Yılmaz'ı da çağırdığını, onunla beraber ondan yardım istediğini söyledi. Bu paraların kaynağı nedir? Nereden geldi? Partiye bağışla… Belgeleri nerede? Bankadan mı?

"BİR MİLLETVEKİLİNİN İFADESİ ALINACAK"

Milletvekilinin tanık olarak ifadesi alınacak. Davetiye çıkarıldı. Gelip ifade vermesi lazım. Vermezse o zaman demek ki karanlık bir nokta var ki açıklamıyor. Kamuoyunda şimdi milletvekilinin zorla getirilmesi söz konusu olmaz. Ama gelip kaynağı söylememesi önümüzde seçim var yani. Tanık olarak milletvekili beyanda bulunabilir, ifadesine başvurulabilir. Varsa bir suç unsuru, bunu çıkaracak olan Cumhuriyet Savcılığıdır ve soruşturma da başlamıştır. Bizim savcılığa talimat vermemiz söz konusu değil. Sosyal medyada adalet nerede diye yazmaya başladılar. Savcılık niye el koymuyor dediler. Savcılık benim beyanatımdan önce zaten soruşturmayı başlattı. Benim yargıya talimat vermem, Savcılığa talimat vermem söz konusu olamaz.

"NE TÜR BAĞLANTILAR ÇIKAR GÖRECEĞİZ"

O görüntülerdeki kişilerin ifadeleri alınıyor. İfadeleri biz de bilmeyiz. Savcılık ifadeden yola çıkarak başka ifadeye ihtiyaç duyuluyor. O da çağırılıyor. Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı nereden alındığına bağlı. Aldığı yere göre değişir. Siyasi Partiler Kanunu'nda bağışın kuralları var, belli bir miktarı var. İfadelerin alınmasını bekleyeceğiz. O ifadeler sonrasında ne tür bağlantılar çıkar, onu hep beraber göreceğiz."

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yılmaz Tunç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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