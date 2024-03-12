Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "(CHP'deki para sayma soruşturması) Savcılık soruşturma başlattı. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Bağış denildi. Bağış ise bunların da kuralları vardır. Bağışın miktarı bellidir. Başka bir kaynaktan mı geliyor? Savcılık bu paranın kaynağını soracaktır." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: CHP'deki para sayma soruşturmasıyla ilgili savcılık harekete geçti - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, Antalyaspor Kulübü Hasan Subaşı Tesisleri'ni ziyaret etti. Seçim çalışmalarını sürdüren Manavoğlu ziyaretinde, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Manavoğlu, Çetin ve yönetimine, Antalyaspor ile kente kattıkları değerlerden dolayı teşekkür etti. Spor branşlarındaki faaliyetlerin öneminin vurgulayan Manavoğlu, 'Toplum ve gençlerin ahlaki normları açısından onlara sahip çıkmanız, koruyup kollamanız bizim için çok önemli ve değerli. Tesiste voleyboldan futbola, yüzmeye kadar tüm branşlarda çok etkili yeni faaliyetlerde ve girişimlerde bulunmuşsunuz. Bunları görmek bizleri çok mutlu etti, iyi ki varsınız.' diye konuştu. Antalya'ya yakışan çocukların yetiştirilmesi için çaba gösterdikleri dile getiren Çetin ise 'Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' düsturuyla hareket ediyoruz.' dedi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ve Şanlıurfa Milletvekillerinin de katılımıyla depremzedelerle birlikte iftar yaparak Ramazan Ayı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulus'taki Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, milletin köklerine inmeyi hedefleyen çalışmaları desteklemenin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin Ankara'nın tarihi değerlerini yaşatma ve yeni nesillere aktarma konusunda önemli bir görev üstleneceğine inandığını belirtti.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı. Programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, konuşmalar ve tiyatro gösterisi yer aldı.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde on yataklı İlçe Devlet Hastanesi düzenlenen törenle açıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın da katıldığı açılış töreninde, hastanenin bölgeye sağlık hizmeti sunması ve termal tesisin önemi vurgulandı.
Düzce'de uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, son bir haftada 29 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 88 gram uyuşturucu ve 960 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Ayrıca, 17 kişi uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan, 2 kişi ise bandrolsüz sigara bulundurma suçundan adli işlem gördü. Operasyonlar sonucunda ayrıca 8 Afganistan ve 2 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
ORC Araştırma Şirketi, Adana'da yapılan yerel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete katılanların yüzde 34.1'i CHP adayı Zeydan Karalar'ı tercih ederken, yüzde 27.7'si AK Parti adayı Mehmet Kocaispir'e destek vereceğini belirtti. İYİ Parti adayı Ayyüce Türkeş ise yüzde 24.5'te kaldı.
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