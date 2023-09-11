Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarını kınadı - Son Dakika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarını kınadı

Son Güncelleme: 11.09.2023 12:06

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Mehmetçiğe ve ordumuza yönelik yaptığı açıklamaları kabul etmediğini belirtti. Tunç, bu tür suçlamaların hiç kimseye yakışmadığını ve parti olarak gereken tepkinin verilmesi gerektiğini ifade etti. Soruşturma sürecinin başladığını ve bundan sonraki sürecin Meclis'in takdirinde olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: (CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları ile ilgili)

Bu açılklamaları kabul etmek mümkün değil. Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak kimseye yakışmaz. Partisi gerekeni söylemelidir. Bu soruşturma ile ilgili fezleke TBMM'nin gündemine geldi. Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hele hele milletvekili sıfatı taşıyan birine yakışmaz. Kendi partisinin de bir tepki koyması gerekir. Gerekli soruşturma süreci başlamıştır. Bundan sonraki süreç Meclis'in takdirindedir.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarını kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarını kınadı - Son Dakika
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