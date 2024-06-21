Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çınar ve Mazıdağı'ndaki Anız Yangınıyla İlgili Adli Soruşturma Başlatıldığını Açıkladı

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Tunç, "Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - ANKARA