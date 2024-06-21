Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çınar ve Mazıdağı'ndaki Anız Yangınıyla İlgili Adli Soruşturma Başlatıldığını Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çınar ve Mazıdağı'ndaki Anız Yangınıyla İlgili Adli Soruşturma Başlatıldığını Açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve yaralananlara acil şifalar temennisinde bulundu.

21.06.2024 12:05
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Tunç, "Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çınar ve Mazıdağı'ndaki Anız Yangınıyla İlgili Adli Soruşturma Başlatıldığını Açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çınar ve Mazıdağı'ndaki Anız Yangınıyla İlgili Adli Soruşturma Başlatıldığını Açıkladı - Son Dakika
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