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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fatih Camii'nde İmama Yapılan Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fatih Camii'nde İmama Yapılan Saldırıyı Kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fatih Camii'nde imama ve bir vatandaşa yapılan saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti. Saldırı sonucunda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fatih Camii\'nde İmama Yapılan Saldırıyı Kınadı
08.01.2024 - 23:20,  Güncelleme: 23:33
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fatih Camii'nde imama ve bir vatandaşa yapılan saldırı ile ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirterek, "Hepimizi üzen saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Hepimizi üzen saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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