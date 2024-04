Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz\'ın açıklamalarına tepki gösterdi

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, "Nerede olursa olsun, her platformda daha adil bir dünya için mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Filistin'de ateşkes ve barış sağlanarak akan kanın bir an önce durması için çabalamaktadır. Gözü dönmüş insanlık düşmanı canilerin, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması işte bundandır." ifadelerini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katz'ın, Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının İsrail hükümetinin çocuk, kadın demeden yaptığı katliamları gizleyemeyeceğini vurguladı.

Adalet Bakanı Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Nerede olursa olsun, her platformda daha adil bir dünya için mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Filistin'de ateşkes ve barış sağlanarak akan kanın bir an önce durması için çabalamaktadır. Gözü dönmüş insanlık düşmanı canilerin, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması işte bundandır. İnsan haklarını yok sayarak ve uluslararası hukuku görmezden gelerek kuvözdeki bebekleri dahi öldüren; okulları, sığınma kamplarını, hastaneleri bombalayarak her yeri kana bulayan İsrailli yöneticiler, daima yaptıkları katliamlarla anılacak ve hukuk önünde hesap vermekten kaçamayacaktır."