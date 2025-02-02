Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kırıkkale\'de Çerikli Beldesini Ziyaret Etti

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Yozgat 8. Olağan İl Kongresi sonrasında Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Yozgat 8. Olağan İl Kongresi sonrasında Bakan Yardımcısı Ramazan Can ile birlikte Ankara'ya dönüş yolunda Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesini ziyaret etti. Vali Mehmet Makas, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin ve Belediye Başkanı Erkan Çağlar tarafından belediye önünde karşılanan Bakan Tunç, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Bakan Tunç, başkanlık makamında Vali Makas'tan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Makas, halk ozanı Hacı Taşan'ın eserlerinin yer aldığı plağı Bakan Tunç'a hediye etti. Bakan Tunç, çekilen hatıra fotoğrafının ardından Ankara'ya hareket etti. - KIRIKKALE