Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Malatya\'da İncelemelerde Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi program ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya geldi.

Deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde görmek ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla kente gelen Bakan Tunç, ilk olarak Malatya Valiliğini ziyaret etti. Malatya Havalimanı'nda Vali Seddar Yavuz ile kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Tunç, valilik ziyaretinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Burada düzenlenen toplantının ardından AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Tunç'un, daha sonra Bölge Adliye Mahkemesi binasının temel atma törenine katılması bekleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un gün içerisinde ayrıca Malatya Adliyesi Ek Hizmet Binası'nı da ziyaret edeceği öğrenildi. - MALATYA