Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketinde TOKİ kurasına katıldı

31.01.2026 14:18  Güncelleme: 14:37
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün Bartın'da gerçekleştirilen 1620 konut için TOKİ kurasına katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün Bartın'da gerçekleştirilen 1620 konut için TOKİ kurasına katıldı. Muhalefeti eleştiri siyaseti yapmakla eleştiren Bakan Tunç, "Deprem bölgesini ayağa kaldırıp ve bütün ülke genelinde de bir Recep Tayyip Erdoğan var. Bir Murat Kurum var" dedi.

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda noter huzurunda gerçekleşen kuraya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, kaymakamlar, kurum müdürleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, hak sahipleri katıldı.

Programda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kurada adı çıkmayanlara üzülmemesini belirterek, "Kurada çıkmayanlar üzülmesin burada çıkanlar inşallah bir an önce evine kavuşsun. Bütün temennimiz bu. Bugün 500 bin sosyal konutu tüm Türkiye genelinde yapan daha 2 yıl, 3 yıl önce 6 Şubat depremleriyle dünya tarihinin en büyük sarsılan bir ülke ve on bir vilayeti yerle bir olan bir ülke ve o 11 vilayetteki 455 bin konutu iki buçuk yılda inşa eden şehirleri sadece konutlarıyla değil, mahalleleriyle, yollarıyla, kültür merkezleriyle, okullarıyla yeniden var eden bir Türkiye. Deprem bölgesini ayağa kaldırıp ve bütün ülke genelinde de bir Recep Tayyip Erdoğan var. Bir Murat Kurum var" dedi.

Türkiye'de ayrım yapmadan eser siyasetin yaptıklarını belirterek muhalefeti de eleştiren Tunç, "Biz sadece Türkiye'yi kalkınma anlamında altyapı üst yapı yatırımlarıyla değil aynı zamanda demokratik kalkınmasını da sağladık. Vesayetçi anlayışı, darbeci anlayışı ortadan kaldırdık milletimizi. Bartın'a üniversite kurmuşsak, Şırnağa'da kuracağız dedik. Zonguldak'ın Çaycuması'na havalanı yapmışsak, olacak dedik ve oldu. Hiçbir ayrım yapmadan her yeri eser yurdu, eser siyaseti yaptık. İşte onun için de 23 yıldan bu yana bu millet bizlerin çalışma azmi daha da güçlendiriyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ise Bartın'da yapılacak 1620 konutun hak sahibin belirlenebilmesi için başvuru yapan 17 bin 643 kişi arasında kura çekimi gerçekleştirdi.

Bakan Tunç'un butona basmasıyla başlayan kura çekiminde 600'ü Bartın merkezde. 250'si Kozcağız. İki yüz Amasra, 200 Ulus, 250 Kumluca'da olmak üzere toplam bin 620 konutun hak sahibi belirlendi.

Bugüne kadar tamamlanan ve devam eden dolayısıyla toplamda artık neredeyse 5 bin konutu Bartın'a kazandırmış oluyoruz bu kurasını çektiklerimiz tamamlandığında. İnşallah ondan sonraki süreçte de yine ihtiyaç oldukça ki ihtiyaç olduğunu da görüyoruz. Sayın Bakanım ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Politika, Bartın, Son Dakika

