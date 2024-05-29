Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeye ilişkin taslağın AK Parti Meclis Grubuna gönderildiğini bildirdi.

Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeye ilişkin soru üzerine, bu konuda Tarım ve Orman; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği; İçişleri ile Adalet bakanlıklarının çalıştığını belirtti.

Bir taslağın hazırlandığını dile getiren Tunç, şöyle devam etti:

"Taslak çalışma Meclis grubumuza intikal ettirildi. Milletvekillerimiz bunu değerlendireceklerdir. Bu, milletvekillerimizin değerlendirmesine mahsus bir durum. Hayvanları koruma noktasındaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Hayvanları Koruma Kanunu'nu çıkaran iktidarız. Hayvanları korumayla ilgili araştırma komisyonu kurulmuştu, bu komisyonun tavsiye kararları doğrultusunda birtakım düzenlemeler yapmıştık. Hayvanları Koruma Kanunu'nda evcil, sahipsiz hayvan tanımları netleştirilmiştir. Hayvanları eziyet edenlere yönelik cezaları artırmıştık."

Sokaklardaki sahipsiz hayvanların insanlara zarar verdiğinin görüldüğünü, ölümlere yol açan olayların yaşandığını aktaran Tunç, çocuklara, yaşlılara saldırma, trafik kazalarına neden olma gibi durumların söz konusu olduğunu, bunun önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Tunç, belediyelere ve bazı kurumlara düşen görevler olacağını, yasal düzenleme ihtiyacı olduğunu kaydederek, "Dengeyi iyi korumamız lazım. Hem hayvanlarımızı koruyalım ama insan sağlığına zarar verecek, insan sağlığını tehdit edecek durumu da ortadan kaldırmaya yönelik orta yol bulunması gerekecektir." dedi.