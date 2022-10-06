Adalet Bakanlığı başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği çalışmalarına başladı

06.10.2022 11:37
Adalet Bakanlığı başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği çalışmalarına başladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın verdiği talimat sonrası Mevzuat Genel Müdürlüğü, başörtüsü düzenlemesine yönelik anayasa değişikliği ile ilgili kanun teklifinin teknik çalışmalarına başladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın verdiği talimat sonrası Mevzuat Genel Müdürlüğü, başörtüsü düzenlemesine yönelik anayasa değişikliği ile ilgili kanun teklifinin teknik çalışmalarına başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışma yapılması için Mevzuat Genel Müdürlüğüne talimat verdi. Mevzuat Genel Müdürlüğü yetkilileri talimat sonrası teknik çalışmalara başladı. Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifinin, çalışmaların ardından Bakan Bozdağ tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması, teklifin daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu. - ANKARA

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Bakan Bozdağ: Başörtüsüyle ilgili Anayasa çalışmamızı pazartesi arz edeceğiz Bakan Bozdağ: Başörtüsüyle ilgili Anayasa çalışmamızı pazartesi arz edeceğiz Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Biz çalışmalarımızı Pazartesi'ye kadar netleştirip Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi planlıyoruz' Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Biz çalışmalarımızı Pazartesi'ye kadar netleştirip Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi planlıyoruz'
Kaynak: İHA

Bekir Bozdağ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanlığı başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği çalışmalarına başladı - Son Dakika

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