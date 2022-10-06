Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın dün AK Parti Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışma yapılması için Mevzuat Genel Müdürlüğüne talimat verdi. Mevzuat Genel Müdürlüğü yetkilileri talimat sonrası teknik çalışmalara başladı. Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifinin, çalışmaların ardından Bakan Bozdağ tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması, teklifin daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Bekir Bozdağ, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Adalet Bakanlığı başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği çalışmalarına başladı - Son Dakika

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