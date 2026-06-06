Adalet Bakanlığı'ndan Alo Adalet Hattı için yeni daire başkanlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalet Bakanlığı'ndan Alo Adalet Hattı için yeni daire başkanlığı

06.06.2026 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kurulduğunu ve bunun Alo Adalet Hattı projesinin önemli bir adımı olduğunu açıkladı. Yeni daire, adliye işleyişini güçlendirmeyi ve hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kurmuş bulunuyoruz. Bu adım aynı zamanda vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha kolay ulaşmasını hedefleyen Alo Adalet Hattı projemizin de önemli hazırlık süreçlerinden biridir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, adalet hizmetlerimizi daha erişilebilir, daha etkin ve daha hızlı hale getirmek hedefiyle önemli bir adımı daha hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kurmuş bulunuyoruz. Bu adım aynı zamanda vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha kolay ulaşmasını hedefleyen Alo Adalet Hattı projemizin de önemli hazırlık süreçlerinden biridir. Yeni Daire Başkanlığımız; adliyelerimizin işleyişini güçlendirecek, performans ve verimliliği veri temelli takip edecek, personelimizin motivasyonunu artıracak ve vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesini yükseltecektir. Hedefimiz nettir. Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak; vatandaşımıza daha güçlü, daha hızlı ve daha erişilebilir adalet hizmeti sunmak. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Aziz milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, Akın Gürlek, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanlığı'ndan Alo Adalet Hattı için yeni daire başkanlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün... Aziz Yıldırım'dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
3 kez intihar girişiminde bulunan şahıs, dördüncüde hayatını kaybetti 3 kez intihar girişiminde bulunan şahıs, dördüncüde hayatını kaybetti
9 gündür haber alınamıyordu, cesedi çürümüş halde bulundu 9 gündür haber alınamıyordu, cesedi çürümüş halde bulundu
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Reha Muhtar’ın cenazesinde dikkat çeken anlar Poyraz Mina’yı dürterek uyardı Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

10:33
Canlı: Fenerbahçe’de seçim günü
Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü
10:21
Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
10:06
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
09:33
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ esprisine kahkaha atan Binalı Yıldırım’a tepki yağıyor
Rahmi Koç'un "Kürt kadın" esprisine kahkaha atan Binalı Yıldırım'a tepki yağıyor
09:00
Rahmi Koç’un “Kürt Kadın“ şakasına tepki yağıyor AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin
Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin
08:28
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 10:55:44. #7.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanlığı'ndan Alo Adalet Hattı için yeni daire başkanlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.