Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı

Politika

DEM Parti eş genel başkanlarının teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptıkları başvuruya izin verildiği iddia edildi.

ADALET BAKANLIĞI YALANLADI

Adalet Bakanlığı, söz konusu iddianın doğru olmadığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "DEM eş başkanlarının Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptıkları başvuruya izin verildiği yönündeki bazı yorumlar yapılıyor. Bu yorum ve haberler doğru değildir" ifadelerine yer verildi.