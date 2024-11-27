Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı

Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı

Adalet Bakanlığı, DEM Parti eş genel başkanlarının teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptıkları başvuruya izin verildiği iddialarını yalanladı.

27.11.2024 22:06
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DEM Parti eş genel başkanlarının teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptıkları başvuruya izin verildiği iddia edildi.

ADALET BAKANLIĞI YALANLADI

Adalet Bakanlığı, söz konusu iddianın doğru olmadığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "DEM eş başkanlarının Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptıkları başvuruya izin verildiği yönündeki bazı yorumlar yapılıyor. Bu yorum ve haberler doğru değildir" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "İmralı ile DEM grubunun görüşmesi gecikmemeli" sözlerinin ardından DEM Parti, Öcalan ile görüşme yapmak içinAdalet Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, Abdullah Öcalan, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • McA !:
    Madem öyle bende seni siliyorum sondakikahaber, Sana okuyucu çok bana okuyacak haber sitesi çok, Yandaş site olduğundan ötürü benim telefonumdaki yerin Çöp sepeti 14 1 Yanıtla
  • McA !:
    Sen yorumları silmeye devam et. kusura bakma iktidar yalakalığı yapmayız 13 1 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Henüz vermedim diyo yani, bakan ve mhp erdoğan ne derse onu yapar, hepsi birer kukla seve seve verecek 0 0 Yanıtla
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