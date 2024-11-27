DEM Parti eş genel başkanlarının teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptıkları başvuruya izin verildiği iddia edildi.
Adalet Bakanlığı, söz konusu iddianın doğru olmadığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "DEM eş başkanlarının Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptıkları başvuruya izin verildiği yönündeki bazı yorumlar yapılıyor. Bu yorum ve haberler doğru değildir" ifadelerine yer verildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "İmralı ile DEM grubunun görüşmesi gecikmemeli" sözlerinin ardından DEM Parti, Öcalan ile görüşme yapmak içinAdalet Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunmuştu.
Son Dakika › Politika › Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı - Son Dakika
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