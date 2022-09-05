Türkiye 'de bilinen en büyük cezaevi olan Silivri Cezaevi'nin ismi değiştirildi. İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz 'ın ilçenin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Silivri Cezaevi'nin adının değiştirilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvurması üzerine, cezaevinin yeni ismi 'Marmara Cezaevi' oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Silivri Cezaevi'nin yeni adı: Marmara Cezaevi - Son Dakika

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