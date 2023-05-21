Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, ATA İttifakının seçimle birlikte sona erdiğini açıkladı - Son Dakika
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Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, ATA İttifakının seçimle birlikte sona erdiğini açıkladı

21.05.2023 18:09

Sinan Oğan'ı aday gösteren ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde seçimini kimden yana yapacağı merakla beklenirken, ittifakın bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den açıklama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Öz, "İttifak biliyorsunuz; seçimle birlikte başlar, seçim bittiğinde nihayetlenir. İkinci tura kalmışsanız devam eder. ATA İttifakı resmen sona ermiştir." dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak adaylar olarak belirlenirken, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17 oy oranıyla kritik isim haline geldi.

ADALET PARTİSİ LİDERİNDEN İTTİFAK AÇIKLAMASI

İkinci turda ATA İttifakı ve Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği merak edilirken, ittifakın bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den dikkat çekici bir açıklama geldi. Bir önceki gün yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi adına konuşamam ama biz ehveni şer de olsa gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana" diyerek Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirten Vecdet Öz, ATA İttifakı'nın sona erdiğini belirtti.

"İLK ÖNCELİĞİMİZ İKTİDARIN GİTMESİ"

Halk Tv canlı yayınına bağlanan Vecdet Öz şunları söyledi: "Seçime girdik. Seçim neticelendi. Milli irade bize yüzde 5 oy verdi. Seçim devam ediyor. Bir karar vermek zorundaydık. Milli iradeye baskı olmaz. Deriz ki; biz böyle düşünüyoruz. Şu anda ATA İttifakı'nın kurulmasının sebebi; muhalefet. İlk önceliğimiz iktidarın gitmesidir. Dolayısıyla; şu anda bizim tercihimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek vermek oldu. Bu destek kararını kendisine ilettik. Bu demokratik bir hakkımızdır. Dolayısıyla seçmenlerimize biz böyle karar verdik diyoruz.

"ATA İTTİFAKI RESMEN SONA ERMİŞTİR"

Ümit Hoca'ya "Nasıl karar vereceksiniz" diye sordum; "Yönetimimize soracağız" dedi. Hayhay dedim. Biz de çıkan kararımız açıkladık. İttifak biliyorsunuz; seçimle birlikte başlar, seçim bittiğinde nihayetlenir. İkinci tura kalmışsanız devam eder. ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir. Saygı duyarız.

İKTİDARI DESTEKLEMEK PLANIMIZDA YOKTU"

Biz yola çıkarken muhalefet ittifakı olarak çıktık. İktidarı desteklemek planımızda yoktu. Biz kazanmayı arzu ediyorduk. 21 yılda ülkeyi bu hale getirenin yeniden ümit olması mümkün değil. O yüzden, bizim arkadaşlarımız da ben de bunu kabullenemiyorum. Dolayısıyla bizi temsil etmiyor. Ziyareti kendi tasarrufudur; bizimle bir ilgisi yoktur. Saygı duyarız."

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Son Dakika Politika Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, ATA İttifakının seçimle birlikte sona erdiğini açıkladı - Son Dakika


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