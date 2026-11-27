Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Yeni Parti Genel Başkanı Özel'le görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Partiden yapılan açıklamaya göre Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ve beraberindeki heyetle Yeni Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmeye Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman da katıldı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüştü.
Partiden yapılan açıklamaya göre Özel, Öz ve beraberindeki heyetle Yeni Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Görüşmede Özel'e, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman da eşlik etti.
Kaynak: AA
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