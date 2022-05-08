Adalet Partisi lideri Öz'den Çiller'e tepki: Bana "Ablan olarak partinin başına geçeyim" dedi, bu işin ticaret işi olmadığını belirterek reddettim - Son Dakika
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Adalet Partisi lideri Öz'den Çiller'e tepki: Bana "Ablan olarak partinin başına geçeyim" dedi, bu işin ticaret işi olmadığını belirterek reddettim

08.05.2022 09:50
Adalet Partisi lideri Öz'den Çiller'e tepki: Bana "Ablan olarak partinin başına geçeyim" dedi, bu işin ticaret işi olmadığını belirterek reddettim

Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Vecdet Öz, son dönemde sık sık verdiği demeçlerle yeniden siyaset arenasına adım atmak isteyen Tansu Çiller ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çiller bana siyasete dönmek istediğini açıkladı, 'Ben ablan olarak partinin başına geçeyim sen de ikinci adam ol' dedi. Bu işin ticaret işi olmadığını derin görüş ayrılıklarımızın olduğunu belirterek reddettim." ifadelerini kullandı.

Türkiye son dönemde eski Başbakan Tansu Çiller'in siyasete dönüş için verdiği sinyalleri tartışırken, gelişmeye ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme ise Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Vecdet Öz'den geldi.

Öz, Tansu Çiller ile dostane bir ilişkisi olduğunu fakat kendisinin AK Parti ile yakınlığını tasvip etmediğini söyledi. Cumhuriyet'e özel açıklamalarda bulunan Öz, Çiller'in kendisine teklifte bulunduğunu açıkladı.

"BEN ABLAN OLARAK PARTİNİN BAŞINA GEÇEYİM"

Çiller'in kendisini kahve etmeye davet ettiğini söyleyen Öz, "Tansu Hanım bir gün beni arayarak kahve içmeye davet etti. Ben de dostane bir şekilde bu daveti kabul ettim. Ülke gündeminden konuşacağımızı düşünerek gittiğim bu görüşmede Çiller bana siyasete dönmek istediğini açıkladı, 'Ben ablan olarak partinin başına geçeyim sen de ikinci adam ol' dedi. Bu işin ticaret işi olmadığını derin görüş ayrılıklarımızın olduğunu belirterek reddettim. Örneğin o başkanlık sistemini tasvip ediyor, biz parlamenter sistemi." dedi.

İTTFAK AÇIKLAMASI

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ile ilgili de konuşan Öz, "Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı altı parti ile sınırlandırmamalıydı. Dilinden Atatürk ve Cumhuriyeti düşürmeyen tüm partileri küçük büyük bakmaksızın toplamalıydı" dedi.

Öz, "Ümit Özdağ'ın milliyetçiliği Atatürk milliyetçiliğine yaklaşmıştır ve bu bize yakın gelmektedir" diyerek de Zafer Partisi ile ittifaka açık kapı bıraktı.

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Politika, Güncel, Son Dakika

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