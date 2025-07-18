Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seçimi Gerçekleşti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Güngör Geçer başkan vekili seçildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Karalar'ın Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında tutuklanması ve ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye başkan vekili seçimi için toplandı.

Toplantıda, CHP Grubu Güngör Geçer'i AK Parti ve MHP ise AK Parti'li Meclis Üyesi Abdullah Avcı'yı aday gösterdi.

Gizli oylamayla yapılan seçimin ilk iki turunda salt çoğunluğu alan aday çıkmadı. Üçüncü turda Avcı 32 oy alırken, 46 oy alan Geçer, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği görevine seçildi.

Geçer, yaptığı konuşmada, Adana halkının iradesini korumak ve belediyenin hizmetlerini aksatmadan sürdürebilmek adına vekalet görevini üstlendiğini belirterek, "Bizler, halkın iradesine saygı duyulmasını ve hukukun üstünlüğünü esas alınmasını talep ediyoruz. Umudumuz, adil ve şeffaf bir yargılama sonucunda başkanlarımızın yeniden görevlerini kazanacağına inanıyoruz. Hangi görüşte olursak olalım, ortak paydamız Adana olacak" ifadelerini kullandı. - ADANA