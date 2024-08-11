Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Açıldı

Politika

Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları çerçevesinde, Yüreğir Yaz Spor Okulları'nın ardından, Seyhan Yaz Okulları; Akkapı Mahallesi'nde, Güney Yıldızı Stadyumu'nda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, Adana spor camiasından isimler, yöneticiler, Seyhanlılar, Akkapı ve yakın mahalle muhtarları, öğrenciler, eğitmenler ve ailelerin katılımı ile açıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'yı spor kenti yapma yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çocukları sokağın tehlikelerinden korumak, spor yapmalarına olanak tanımak, fiziksel ve ruhsal olarak gelişimlerine katkı sağlamak, ayrıca yetenekli olanların kulüp bünyesinde spora devam etmeleri için fırsat sunmak amaçlarıyla yaz spor okulları açan Adana Büyükşehir Belediyesi, daha fazla çocuk ve gence ulaşmak için faaliyetlerine devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi; 12 branşta, 12 ilçede, yaklaşık 20 bin çocuğa; güvenli ortamlarda, işinin uzmanı eğitmenlerle spor yapma imkanı sağlayarak, "Çok Yaşa Adana" anlaşıyla sağlıklı Adana'yı inşa etmek için var gücüyle çalışıyor.

Kente kilometrelerce uzunlukta bisiklet yolları ören, mevcut dönemde de Adanalıları; içerisinde tenis kortları, tribünlü olimpik yüzme havuzu, koşu parkuru, basketbol sahaları, gülle, çekiç atma, okçuluk, yüksek ve sırıkla atlama alanları olan ve açık-kapalı fitness salonları bulunan devasa Spor Kampüsü ile buluşturmak için yola çıkan Başkan Zeydan Karalar, Yaz Spor Okulları ile gençlerin ve çocukları sporla buluşturarak, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Büyükşehir Yaz Spor Okulları ile futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tekvando, güreş, atletizm, jimnastik, tenis, satranç, kano ve kürek olmak üzere; 12 ilçede, 74 noktada, 123 antrenör eşliğinde, yaklaşık 20 bin çocuğa ücretsiz eğitim alma imkanı sunuluyor, Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere, spor malzemeleri ve kıyafetleri ücretsiz veriliyor. Yine yaz okullarına katılan, yetenekli ve spora devam etmek isteyen 6-16 yaş aralığındaki çocuklara, Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde yer verilerek, lisanslandırılıyor, ilerlemelerine olarak tanınıyor.

Açılış konuşmasında coşkulu ve neşeli kalabalığa hitap eden Başkan Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde başlattığı yaz spor okulları projesinin, diğer belediyelere ilham veren bir geleneğe dönüşmüş olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Sağlık için çok önemli olan spora, her branşta başarılı eğitmenlerle çocukları buluşturarak destek verdiklerini aktaran Başkan Zeydan Karalar, sporun; gençleri ve çocukları madde bağımlılığından uzak tutmanın ve sokağın diğer tehlikelerinden korumanın en iyi yollarından biri olduğunu belirtti.

"Ailelerin artık içleri rahat, çocuklarımız güvenli alanlarda spor yapıyorlar" diyen Başkan Zeydan Karalar, "İnsanlarımızı memnun edecek işler yapıyoruz. Halkımız da bizlere oy vererek yaptığımız bu işleri takdir ediyor, bizlere güveniyor. Kendimizi Adanalıya ve Adana'ya hizmete adamış durumdayız. Nerede ne eksik varsa tamamlamaya çalışan bir anlayışla hizmet üretiyoruz" diye konuştu - ADANA