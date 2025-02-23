Adana'da 19 Mayıs Çok Amaçlı Mahalle Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Politika

Adana'da 19 Mayıs Çok Amaçlı Mahalle Merkezi Açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yüreğir İlçesi'nde 19 Mayıs Çok Amaçlı Mahalle Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Zeydan Karalar, ekonomik zorluklara rağmen hizmetlerine devam ettiklerini vurgulayarak mahalledeki sosyal projelerden bahsetti.

23.02.2025 12:28
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Adana Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Çok Amaçlı Mahalle Merkezi'nin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılışa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'li ilçe belediye başkanları, CHP Adana Milletvekilleri, siyasiler ve 19 Mayıs Mahallesi sakinleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Zeydan Karalar, önlerine çıkarılan güçlüklere, ülkedeki ekonomik zorluklara rağmen Yüreğir İlçesi'ne ve Adana'nın tamamına yoğun hizmet götürmeye devam ettiklerini ifade etti.

Başkan Zeydan Karalar, çok önemli hizmetler yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini belirterek, halka hizmet yolunda daima bir çare bulduklarını vurguladı.

Yüreğir İlçesi'nde kadınlara, çocuklara yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra; altyapı hizmetlerini de aralıksız sürdürdüklerini anlatan Başkan Zeydan Karalar, mahalleye yeni spor tesisleri yapacaklarını bildirdi. Teknik incelemelerin sona ermesinin ve uygun görülmesinin ardından kapalı semt pazarı için de harekete geçeceklerini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, Adana'da, Yüreğir İlçesi'nde ve 19 Mayıs Mahallesi'nde geçmişte kimsenin yapmadığı kadar hizmeti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Yoksullaşan ve geriye giden Adana'yı yoğun çalışmalar sonucu yeniden her konuda tırmanışa geçen, gelişme ivmesi yakalayan bir şehir haline getirdiklerini anlatan Başkan Zeydan Karalar, kenti hak ettiği yere getirmeye kararlı olduklarının altını çizdi.

CHP'nin Türkiye'de iktidar olmasının ardından Adana'ya yapacakları hizmetlerin çok daha fazla olacağını belirten Başkan Zeydan Karalar, engelleri, zorlukları; parayı iyi yöneterek ve çalışarak aştıklarını, bundan sonra da öyle olacağını ifade etti.

19 Mayıs Mahalle Merkezi açılışını, katılımları ve coşkularıyla mitinge çeviren bölge sakinlerine teşekkür eden Başkan Zeydan Karalar, kısa süre sonra, Adana'da bin kişinin aynı anda ders çalışıp, araştırma yapabileceği, kitap okuyabileceği, Türkiye'de örnek olacak İkinci İnce Memed Kütüphanesi'nin temelini atacaklarını müjdeledi.

Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Kenan Oslun, mahallelerine yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi, 19 Mayıs Mahalle Merkezi ve diğer hizmetlerinden ötürü Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Yüreğir Şanlıurfalılar Dernek Başkanı Salih Budan da Başkan Zeydan Karalar'a hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi verdi.

750 metrekare alana sahip, 3 katlı mahalle merkezinde ; taziye evi, toplantı salonu ve kütüphane mevcut. Dayanışmayı güçlendirecek, eğitime katkı sunacak 19 Mayıs Çok Amaçlı Mahalle Merkezi, mahallede önemli bir ihtiyaca cevap verecek. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adana'da 19 Mayıs Çok Amaçlı Mahalle Merkezi Açıldı - Son Dakika

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