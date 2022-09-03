Adana'da 2 bin polis ile hava destekli 'huzur' uygulaması - Son Dakika
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Adana'da 2 bin polis ile hava destekli 'huzur' uygulaması

03.09.2022 01:42
Adana'da 2 bin polis ile hava destekli 'huzur' uygulaması

ADANA'da 2 bin polisin görev aldığı, helikopter ve dron ile havadan destek verilen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalanırken, 10 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ve 5 kesici alet ile çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

ADANA'da 2 bin polisin görev aldığı, helikopter ve dron ile havadan destek verilen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalanırken, 10 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ve 5 kesici alet ile çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı üzerine il genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. 2 bin polisin görev aldığı 'Adana Huzur ve Güven' adlı uygulamada, gezici ve sabit nokta kontrolleri ile umuma açık mekanlar denetlenirken, helikopter ve dron ile havadan destek verildi. Sabit nokta kontrollerinde 5 bin 631 aracı durdurarak arama yapan ekipler, 8'i motosiklet 1'i elektrikli bisiklet 11 çalıntı araç ele geçirdi. Ayrıca 106 araç sürücüsüne de çeşitli kabahatlerden 224 bin 65 lira para cezası kesilirken, 5 araç ise trafikten men edildi.151 umuma açık mekanı denetleyen ekipler, kumar oynattığı saptanan 2 iş yerine adli, usulsüzlük tespit edilen 15 iş yerine ise idari işlem uyguladı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 13 kişiye ise 3 bin 601 lira idari cezası kesildi. Gece yarısına kadar devam eden uygulamanın genelinde 16 bin 299 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 27 kişiyi yakalarken, 10 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, silahlara ait mühimmatlar ve 5 kesici alet ile çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirdi.


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Kaynak: DHA

Adana, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adana'da 2 bin polis ile hava destekli 'huzur' uygulaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 2 bin polis ile hava destekli 'huzur' uygulaması - Son Dakika
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