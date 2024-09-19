Adana\'da Öğrenci Abonman Kartı ile Ulaşım Ücreti Yarıya İndirildi

Politika

Adana Büyükşehir Belediyesi, Öğrenci Abonman Kartı uygulamasıyla ulaşımda ücreti yarı yarıya indirdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Sadece 450 TL'ye 90 biniş hakkı sunan öğrenci abonman dönemini başlattık. 28 yaşını doldurmamış ve Adana'da ikamet eden örgün eğitim öğrencilerini abonman kartlarını almaya bekliyoruz."

Başvuru Noktaları:

"Öğrenci İletişim Merkezi (Duygu Kafe Karşısı), Akıncılar, İstiklal ve Anadolu Lisesi metro hatları"

Abonman kartı için gerekli belgeler:

"Eğitim öğretim yılına ait geçerli öğretim belgesi, 1 vesikalık fotoğraf, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve fotokopisi, güncel ikamet belgesi"

İndirimin Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerde ve metro ulaşımında geçerli olacağı bildirildi. - ADANA