Adana\'da Ortak Akıl Vurgusu

'ORTAK AKLI EGEMEN KILMAK ZORUNDAYIZ'

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, yapılan seçimin ardından mecliste konuştu. Geçer, "Umudumuz, şeffaf ve adil bir yargılama sürecinin sonunda Karalar'ın ve tüm belediye başkanlarımızın görevlerine yeniden kavuşacağına inanıyoruz. Hepimiz Zeydan Karalar'ın bu kente kazandırdığı değerlerin ve halkçı belediyecilik anlayışının tanığıyız. Hangi siyasi görüşten olursak olalım ortak paydamızın Adana olduğunu biliyoruz. Kentimizin hizmetten geri kalmaması, halkımızın mağdur olmaması için meclisimizde uzlaşıyı, diyaloğu ve ortak aklı egemen kılmak zorundayız. Bu görevi sürdürdüğümüz sürece Zeydan Karalar'ın bıraktığı yerden halkın yararına olan hizmetleri aksatmadan sürdürmek için var gücümüzle çalışacağımızı beyan etmek isterim. Şeffaflık, katılımcılık ve adalet ilkesinden sapmayan, meclis üyelerimiz başta olmak üzere kentin tüm dinamikleriyle birlikte Adana'ya yakışan bir yönetim anlayışını kaldığı yerden sürdüreceğimizi de sürdüreceğimizi de kimsenin kuşkusu olmasın. Zeydan Karalar'ın en kısa sürede aramızdan dönmesini temenni ediyorum" dedi.