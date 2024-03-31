Adana\'da oy kullanma işlemi sona erdi, oy sayımı başladı

Politika

Adana'da oy kullanma işlemi 17.00'da son bulurken, sandıklar tek tek açılarak oy sayımı başladı.

31 Mart 2024, Saatler 08.00'yi gösterdiğinde her seçim döneminde olduğu gibi Adanalılar, vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandık başına geldi. Saat 17.00'da şehirde bulunan 5 bin 164 sandıkta oy verme işlemleri sorunsuz bir şekilde bitti. Oy sayma işlemi başladı. Adana'da 1 milyon 629 bin 959 seçmen bulunuyordu. - ADANA