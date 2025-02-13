Adana'da Samet Güdük İçin Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Adana'da Samet Güdük İçin Anma Töreni Düzenlendi

Adana\'da Samet Güdük İçin Anma Töreni Düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, bir yıl önce silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Mezarı başında düzenlenen anma törenine Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Güdük’ün sevenleri katıldı. Akşam saatlerinde ise onun anısına bir belgesel filmi gösterildi.

13.02.2025 11:48  Güncelleme: 11:53
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Adana'da Bir yıl önce görevi başında silahlı saldırı sonucu katledilen Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük gün boyu düzenlenen törenlerle anıldı.

Seyhan İlçesi Karayusuflu Köyü'ndeki mezarı başında gerçekleştirilen anma törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Samet Güdük'ün ailesi ve sevenleri, arkadaşları katıldı. Samet Güdük mezarı başında dualar eşliğinde anıldı.

Aynı günün akşamında Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda, Samet Güdük anısına Zafer Özgentürk'ün hazırladığı anı-belgesel filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Mezarlıktaki anma töreninde ve anı-belgesel film gösteriminde konuşan Başkan Zeydan Karalar, Samet Güdük'ün hatıralarının kendileriyle birlikte yaşayacağını belirterek, adaletin yerini bulması için de yargı sürecinin takipçisi olacaklarını belirtti.

Karalar şunları söyledi: "Samet'imizin en sevdiği sözdü: Umudu da, mücadelesi de, iyiliği de dimdik ayakta. Samet'imizi Zafer Özgentürk'ün hazırladığı anı-belgesel film gösteriminde, hatıralarıyla ve sevdiği türkülerle andık. Dokunduğu her insanda iz bırakan Samet'in yeri hiç dolmayacak." - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adana'da Samet Güdük İçin Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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