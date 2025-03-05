Adana'da Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Politika

Adana'da Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Protokolü İmzalandı

Adana\'da Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Protokolü İmzalandı

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adana Şubesi arasında uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele protokolü imzalandı. Başkan Zeydan Karalar, Adana'da bir bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon merkezi kurma planlarını duyurdu.

05.03.2025 17:21  Güncelleme: 17:22
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Adana Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adana Şubesi arasında, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele protokolü imzalandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanı Dr. Yunus Emre Yıldırım'ın katıldığı protokol imza töreni, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Başkan Karalar, Yeşilay'a protokolün imzalanmasında gösterdikleri gayretten ötürü teşekkür ederek, 11 yıl önce uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele için Seyhan Belediyesi'nde başlayıp günümüze kadar uzanan çalışmalara değindi.

"Bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon merkezi yapacağız"

Adana'da bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon merkezi yapacaklarını kaydeden Başkan Karalar, "Özellikle madde kullanımının artacağını yıllar önce tespit etmiştik. O zaman 17 dönüm alanda Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Merkezi açmak için harekete geçtik ama yer tahsisi konusunda yaşanan problem sonucu bunu hayata geçiremedik. Çok sayıda yerde madde bağımlılığıyla ilgili çok değerli akademisyenlerin katılımıyla seminerler, çalıştaylar, toplantılar düzenledik. Madde bağımlısı vatandaşlarımızın ailelerini de toplayarak geniş katılımlı çalışmalar gerçekleştirdik, benzer çok sayıda faaliyet yaptık. Bugün imzaladığımız protokolle Yeşilay'la birlikte uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Benim Adana'ya bir Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi yapma isteğim var. İnşallah bu dönem yapacağız. Biz, bağımlılığın panzehiri olan spora da çok önem veriyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin spor yapması için bütün imkanlarımızla çaba gösteriyoruz. Adana bu protokolle Türkiye'ye de örnek olacaktır. Bu hayati konuya basınımızın, medyamızın böylesine önem verip katılım göstermesinden dolayı da kedilerine çok teşekkür ediyorum"diye konuştuı.

"Bağımlılık bulaşıcı bir zihin hastalığıdır"

Yeşilay'ın insanlığın onurunu yükseltmeye yarayan köklü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Şube Başkanı Dr. Yunus Yıldırım ise "Zeydan başkanımızla her konuda iş birliği halindeyiz. Bağımlılık bulaşıcı bir zihin hastalığıdır. Bağımlılık bir hastalık olmasaydı hastanesi olmazdı, AMATEM, ruh sağlığı hastaneleri olmazdı. 'Bağımlılık boşluktan doğan bir beyin hastalığı' mantığıyla olabildiğince gündeme almamız lazım. Hepiniz buraya gelerek bağımlılıkla ilgili farkındalık oluşmasına katkı sağladınız. Bağımlılıkla ilgili farkındalık oluşturduğu için Zeydan başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün protokolün imzalanmasının ardından komisyon oluşturup işleyişe devam edeceğiz. Yeşilay'ın 105. yılında Adana ile Yeşilay'ın iş birliğini hediye etmiş bulunmaktayız. Yeşilay bağımlılık merkezi tütün, alkol, uyuşturucu, teknoloji ve sanal kumar olmak üzere 5 bağımlılık türü ile mücadele ediyor. Sanal kumar çok önemli bir bağımlılık türü ve giderek çoğalıyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adana'da Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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