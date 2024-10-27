Adana'daki Depremde Ulaşım Sorunu Yok

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adana'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası ulaşım ve haberleşmede herhangi bir sorun tespit edilmediğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana'da 5 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımızın saha tarama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Rabbim her türlü afetten memleketimizi korusun" dedi. - ANKARA