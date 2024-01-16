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Adana İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nda 130 kişi istifa etti - Son Dakika
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Adana İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nda 130 kişi istifa etti

İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nda aralarında kurucu meclis üyelerinin de bulunduğu 130 kişi istifa etti. İstifa dilekçeleri partiye teslim edildi. İstifa edenler, İYİ Parti'den istifaların artması ve inançlarının kalmaması nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtti.

Adana İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanlığı\'nda 130 kişi istifa etti
16.01.2024 - 11:54,
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Adana İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nda 130 kişi istifa etti.

İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nda aralarında kurucu meclis üyelerinin de bulunduğu 130 kişi bugün istifa etti. Grup, istifa dilekçelerini partiye teslim etti.

"İnancım kalmadı"

Grup adına konuşan Göktürk Güngör, "31 Mart seçimleri öncesinde Türkiye genelinde İYİ Parti'den istifaların artması sonucunda biz de burada istifa ediyoruz. Bugün bu sayının 300'e ulaşmasını bekliyoruz. İYİ Parti kurucularından olan arkadaşlarımız ve üyelerin inançları kalmadı" dedi.

"İnsanlara yüzüm kalmadı"

İYİ Parti Çukurova kurucu üyesi Nuray Güray, "Ben İYİ Parti'nin Çukurova ilçe kurucu üyesiyim. Benim maddi ve manevi çok desteğim oldu. Eşim, dostum ve akrabalarım bana inanıp güvendi. Ben de Meral Akşener'e bir kadın olarak inanmıştım. Yanında olmak istemiştim. Baktım ki bu yaptığımız çalışmaların hiçbir şekilde karşılığı olmadığını gördüm. Bu nedenle eşime ve dostuma bu çatı altında yürüyelim nasıl diyebilirim. Yüzüm kalmadı. O nedenle istifa ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adana İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nda 130 kişi istifa etti - Son Dakika
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