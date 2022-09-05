Başkan Erdoğan Tabaklı mezarsındaki çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
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Başkan Erdoğan Tabaklı mezarsındaki çalışmaları yerinde inceledi

05.09.2022 18:35
Başkan Erdoğan Tabaklı mezarsındaki çalışmaları yerinde inceledi

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yeni kurulan Tabaklı mezarsındaki alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yeni kurulan Tabaklı mezarsındaki alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Samsat merkezli iki depremde zarar gören Kahta ilçesine bağlı Belenli köyü Tabaklı mezrası yeniden inşa edildi. Yeniden kurulan mezra için yeni alt ve üst yapı çalışmaları yürütülüyor. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ekiplerin yaptığı çalışmaları yerinde gördü.

Burada açıklamada bulunan Mehmet Can Erdoğan, "Her zaman olduğu gibi sahadayız. Köylerimizde vatandaşlarımızla beraberiz. Yeni kurulan Belenli köyüne bağlı Tabaklı mezrasındayız. Depremden dolayı evleri yıkılan hak sahiplerine evler yapıldı.

Allah büyük liderimiz Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Gerçekten kısa süre içerisinde yeni bir Tabaklı mezrası kuruldu. Rahat bir yaşam için villa tipi konutlar yapıldı. Bize de düşen alt ve üst yapısın yapmaktır. Halkımızın emrindeyiz. Halkımızın emri doğrultusunda çalışıyoruz. Kışa girmeden çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Köylerimizin şehirle farkı kalmasın diye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Meclis Başkanı, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Erdoğan Tabaklı mezarsındaki çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

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