Adıyaman Kahta'da Gençlik Meclisi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Adıyaman Kahta'da Gençlik Meclisi Toplantısı Yapıldı

Adıyaman Kahta\'da Gençlik Meclisi Toplantısı Yapıldı

Kahta ilçe Belediyesi Gençlik Meclisi'nin Mart ayı toplantısında, Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Bozan ve Divan Üyeleri seçildi. Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, gençlere başarılar diledi. Toplantının ardından Ramazan Çarşısı'nda inceleme yapıldı.

03.03.2025 12:31  Güncelleme: 12:33
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Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi Gençlik Meclisi'nin Mart ayı toplantısı, Belediye Başkanımız Mehmet Can Hallaç, Başkan Yardımcımız Metin Alpkıray ve Meclis Üyemiz Furkan İnsan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Gençlik Meclisi Başkanı ve Divan Üyeleri seçimi yapıldı.

Gençlik Meclisi Başkanlığına Mustafa Bozan seçilirken, Divan Üyeliğine Gül Alptekin, Osman Bulut, Aslı Eritmez ve Yunus Özer getirildi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanımız Mehmet Can Hallaç, Gençlik Meclisi'nin, belediyemizi ve toplumumuzu ilgilendiren her meseleye duyarlılıkla yaklaşacağına inandığını belirtti. Başkan Hallaç, seçilen gençleri tebrik ederek, görevlerinin memleketimize hayırlı olmasını temenni etti.

Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Bozan ve Divan Üyeleri de söz alarak teşekkürlerini sundu ve planladıkları faaliyetleri anlattı.

Toplantının ardından Gençlik Meclisi Yönetimi, Belediye Başkanımız Mehmet Can Hallaç ile birlikte, 3 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da açılışı yapılacak Ramazan Çarşısı'nda incelemelerde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adıyaman Kahta'da Gençlik Meclisi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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