AFAD, Tel-Rıfat'ta Gıda Yardımı Dağıttı

Politika

AFAD Suriye'nin, Tel-Rıfat bölgesinde insani yardımlara devam ediyor

ANKARA - AFAD ekipleri, Suriye'nin Tel-Rıfat bölgesine geri dönüş yapan Suriyelilere gıda kolisi dağıtımı yaptı.

Suriye'nin Tel-Rıfat bölgesinde 625 aileye gıda kolisi dağıtan AFAD sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerinde de yanlarında olmaya devam ediyoruz. AFAD insani yardım ekiplerimiz, terör örgütünden temizlenen Tel-Rıfat bölgesinde yaşayan 625 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. İnsanımız için ülkemizde; İnsanlık için sınırlarımızın ötesinde" dedi.