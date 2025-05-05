AfD, Federal Anayasa Koruma'ya Dava Açtı

Almanya'da şubat ayındaki genel seçimlerde ikinci parti olan Almanya İçin Alternatif (AfD), Almanya iç istihbarat birimi Federal Anayasa Koruma Teşkilatı'nın (BfV) partiyi "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olarak sınıflandırmasına karşı dava açtı.

Almanya'da şubat ayındaki genel seçimlerde ikinci parti olan Almanya İçin Alternatif (AfD) ile Almanya iç istihbarat birimi Federal Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV) arasında "kesin aşırı sağcı bir oluşum" gerginliği devam ediyor. AfD, BfV'nin partiyi "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olarak sınıflandırmasına karşı dava açıldığını duyurdu. Parti sözcüsü, bu tanıma karşı Batı Almanya'daki Köln İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunduklarını söyledi.

BfV Cuma günü açıklama yapmıştı

BfV tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, AfD "kesin aşırı sağcı bir oluşum" olarak sınıflandırılmış ve "Değerlendirmemizin merkezinde AfD içinde hakim olan etnik ve soya dayalı halk anlayışı yer alıyor. Bu özgür demokratik düzenle uyuşmamaktadır. Bu kavram, Almanya'daki nüfusun tüm kesimlerini değersizleştiriyor ve insan onurunu ihlal ediyor. Örneğin AfD, çoğunluğu Müslüman ülkelerden göç eden Alman vatandaşlarını partinin etnik olarak tanımladığı şekliyle Alman halkının eşit üyeleri olarak görmüyor" ifadeleri kullanılmıştı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan tepki

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, istihbarat teşkilatının adımını "kılık değiştirmiş bir tiranlık" olarak nitelendirmiş ve "Almanya bu karardan geri dönmeli" demişti.

AfD ikinci parti olmuştu

AfD, Şubat ayında yapılan Almanya federal seçimlerinde yaklaşık yüzde 21 oy alarak ikinci sıraya yerleşmişti. Birinci ise yaklaşık yüzde 29 oyla muhafazakar CDU-CSU ittifakı olmuştu. - BERLİN