Afet mağdurlarının hesaplarına 5 Milyon TL geçti - Son Dakika
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Afet mağdurlarının hesaplarına 5 Milyon TL geçti

13.07.2022 16:00
Afet mağdurlarının hesaplarına 5 Milyon TL geçti

Kırşehir'de geçtiğimiz Ocak ve Şubat aylarında meydana gelen kar yağışı ve şiddetli fırtına sonrası zarar gören hayvan işletmeleri hesaplarına 5 milyon lira geçti.

Kırşehir'de geçtiğimiz Ocak ve Şubat aylarında meydana gelen kar yağışı ve şiddetli fırtına sonrası zarar gören hayvan işletmeleri hesaplarına 5 milyon lira geçti.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, hasar alan işletmeleri ziyaret ettikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek Kırşehirli çiftçi için 5 milyon lira destek sözü aldığını duyurmuştu. Zarar tespitleri sonrasında işletmelerin hesabına destek ücretleri aktarıldığını söyleyen il başkanı Ünsal, "Devletimiz ve hükümetimiz üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için elinden geleni yapmaktadır. Kırşehir'de, kış mevsiminde meydana gelen yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle çiftçilere ait hayvancılık işletmeleri hasar görmesiyle ilgili kurumlar zarar tespit çalışmaları yaptılar. Amacımız çiftçilerimizin, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin sıkıntılarını gidermek ve onlara bir can suyu olmaktır. 5 Milyon TL destek afet mağduru olan çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmıştır" dedi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Tarım ve Orman Bakanlığının Kurban Bayramı ile birlikte tarımsal destek ile gerçekleştirilen; iyi tarım uygulamalarına, organik tarım, kırsal kalkınma, yağlı tohumlu bitki, Ar-Ge ve uzman eller projelerine yapılan ödemeleri de hatırlatarak, AK Parti hükumetlerinin çiftçisine desteğini her zaman sürdürdüğünü de aktardı. - KIRŞEHİR

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Kırşehir'de afet mağdurlarına 5 milyon lira destek ödendi Kırşehir'de afet mağdurlarına 5 milyon lira destek ödendi Çin Şiddetli Yağış ve Fırtına İçin Yeniden Mavi Alarm Verdi Çin Şiddetli Yağış ve Fırtına İçin Yeniden Mavi Alarm Verdi
Kaynak: İHA

Kırşehir, Fırtına, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Afet mağdurlarının hesaplarına 5 Milyon TL geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afet mağdurlarının hesaplarına 5 Milyon TL geçti - Son Dakika
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