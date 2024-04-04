Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç Göreve Başladı

Yerel seçimlerde Afşin Belediye Başkanı seçilen Koray Kıraç, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. Mazbatayı aldıktan sonra Afşin Belediyesi'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Afşin Belediye Başkanı seçilen Koray Kıraç, görevi devraldı. Belediye meclis üyeleri, partililer ve akrabalarıyla birlikte Afşin Belediyesi'ne gelen yeni başkan Kıraç'a, resmi mühür teslim edildi.
Çiçeği burnunda başkan Kıraç, "Elhamdülillah onca birleşmeye, onca çabalarına rağmen, onca birlikteliklere rağmen iki partimizin AK Partimizin ve Milliyetçi Hareket Partimizin birleşmeleriyle birlikte Allah'a hamdolsun zaferle çıktık. Allah hepinizden razı olsun. Kuzey ilçede tek kazanan belediye başkanı olarak sizlere şükranlarımı sunuyorum. Ekip arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma, bunun değerli olduğunu biliyorum. Bu kadar değerli bir belediye başkanı belki de her babayiğide nasip olmaz. Türkiye'nin birçok yerinde tepkisel oylarıyla birlikte ciddi manada düşüş yaşanmıştır. Allah'ın izniyle oturup bunları değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanımızın da Devlet Beyimizin de Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde tekrar yükselişlerle şahlanışlarında hep birlikte çalışarak göreceğiz" dedi.
"Bölgemizin en iyi belediyesi olacağız"
Kıraç, "Allah'a hamdolsun bugünden itibaren bir haftadır ekip arkadaşlarımızla belli bir planlama dahilinde ne yapacağımızı Afşin'de önceliklerimizin ne olduğunu konuştuk. Bunların hepsini Allah'ın izniyle yarından itibaren tıkır tıkır işleteceğiz. Farklı bir belediyecilik anlayışı, şeffaf bir belediyecilik anlayışı denetlenebilir bir belediye anlayışı. Ayrıca işçileriyle, memurlarıyla çalışkan, daha dinamik, karınca gibi sabah başlayıp ve mesai saatleri içerisinde herkes hakkı, hukuka, kurallara uyarak bu işi inşallah bölgemizde en iyi belediye başkanlığını da en iyi belediyesi olacağımıza inanıyorum. ve önümüzdeki hafta da caddelerimizdeki, sokaklarımızdaki değişimi görmenizi isteyeceğiz. Bunu söz verdik. Sözümüz var 7/24 bize verilen bu oyların, bize verilen bu desteğin karşılığında kimsenin hakkını yemeden yedirmeden. Kimseye efelik yapmadan, kimseye büyüklenmeden kibirlenmeden Allah'ın izniyle beraber çalışacağız" dedi.
"Çok farklı Afşin olacak"
Kıraç, " Elbistan'da, Göksun'da ve birçok ilçeden, daha çok ileri gitmiş bir Afşin göreceksiniz. Öyle yorulmak yok, ondan sonra yorulup, yan gelip yatmak yok, ekipçilik yok, grupçuluk yok, şunculuk bunculuk yok, particilik yok açık söylüyorum. Biz yol yürümekten yorulmayız, biz iş yapmaktan yorulmayız. Allah'ın izniyle bu belediyeyi ve bu Afşin'i inşallah bölgenin kralı yapacağız. Bölgenin bir numarası olacak. Bizim bundan sonraki işimiz gücümüz Afşin Belediyesi olacak" dedi.
"İşimiz gücümüz hizmet"
Kıraç, "Allah'a hamdolsun ama Afşin'de dedi ki biz sana güveniyoruz, devam dedi. Elhamdülillah. Biz bu güveni boşa çıkartmayacağız. Biz kibirle uğraşmayacağız. Bizim işimiz gücümüz vatandaşa hizmet olacak. Vatandaşın içerisinde olacağız. Sokakta olacağız, ben dün de itibariyle sokaktaki gezmeye başladım arkadaşlar. Herkesin mutlu mesut oluyor. Allah'ın izniyle icraatlarımızı beş yıl boyunca yaptığımızda bir bir tek tek yerine getirdiğimizde göreceksiniz ki çok farklı bir Afşin olacak. Biz buna inanıyoruz ve iman ediyoruz. Rabb'im de bizi milletimize ve sizlere karşı mahcup etmesin. Allah hepinizden razı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle bütün belediye çalışanlarımıza, yanımıza gelen şu anda kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, muhtarlarımıza, il, ilçe başkanlarımıza, encümenlerimize, eski başkanlarımıza, burada Ali Sefer abiye ve büyüklerimize ve küçüklerimize ve annelerimize ve bacılarımıza ve de ağabeylerimize ve herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Her zaman birlikte yol yürüyeceğiz" dedi.
"Gönül alacağız"
Kıraç, "Ekip arkadaşlarımızla birlikte inşallah hemen bayramın ertesinde mahalleleri tek tek gezeceğiz. Böyle kaçıp gitmek yok. Biz projelerimizi yaptık, arkadaşlarımız oturacak. Onlar tıkır tıkır bu işleri yapacak. Biz de toplumumuzu gezeceğiz. Anne babalarımızı ziyaret edeceğiz. Ninelerimizi, dedelerimizin gönüllerini alacağız. Evlatlarımızın, kızlarımızın ve oğlanlarımızın kapılarını çalıp onlar oturup onlarla istişare edip, onlardan da faydalanmak zorundayız. Gençlerimize onlarla oturacağız. Onlarla sohbet edeceğiz. Onlardan, bilgilerinden, becerilerinden faydalanacağız. Onların görüşünü alacağız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ
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